هذه البلدان التي هرّبت إليها العصابة أموال الجزائريين

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد خلال ندوة صحفية نشطها اليوم عن البلدان التي هرّبت إليها العصابة أموال الجزائريين. واوضح شاكر قارة ان العدد الإحصائي فيما يخص الدول الصادرة لحد الان هو 53 إنابة.

وقال شاكر قارة موجهة ان 53 إنابة اساسا إلى الدول التالية: فرنسا، سويسرا، لوكسنبورغ، إسبانيا، إيطاليا، بنما، بريطانيا العظمى. بالإضافة إلى إيرلندا الشمالية، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والإمارات العربية المتحدة.

وواصل ذات المتحدث أن هذه ليست جميع الدول وإنما الدول التي وجهت لهم إنابات دولية كما إصدار 21 أمر امر بالقبض دولي. تم نشرها وتعميمها بموجب نشرات بحث دولية ذات الركن الاحمر من طرف الأنتربول.

واكد وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد أن هذه الإحصائيات متعلقة فقط بـ9 أشهر منذ إنشاء القطب الجزائي الإقتصادي والمالي.