تحدت الحسناء الأمريكية بيثاني هاميلتون، القرش ومارست رياضتها المفضلة ركوب الأمواج وأصبحت بطلة عالمية رغم إعاقتها.

حيث تسبب القرش في بتر كتفها اليسرى، بعدما هاجمها خلال ممارسة الركمجة في إحدى شواطئ “هاواي” حيث نشأت.

وفي وقت كان الجميع يظن ان بيثاني ستضع حدا لهوايتها، بعد رحلة علاج طويلة بسبب خسارتها لذراها الأيسر.

إلا انها فاجئت الجميع بعودتها إلى معانقة الامواج مجددا، وهذا بعدما تدربت على يد والدها الركوب على الركمجة بيد واحدة.

قصة بيثاني تعود إلى سنة 2003، وبالضبط 31 أكتوبر تاريخ مهاجمتها من قبل القرش.

ولكن زلزال المحيط الهندي وتسونامي في 2004، كان سببا مهما في عودة بيثاني إلى هوايتها لتصبح واحدة من الأبطال العالميين.

حيث أنها قامت بالسفر إلى تايلاند مع مجموعة شباب لمساعدة المتضررين من الزلزال، إذ حرك طفل صغير موهبتها.

لتعود إلى “هاواي” وتقرر العودة مجددا إلى ركوب الأمواج والمشاركة في المنافسات الإقليمية.