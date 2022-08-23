هذه الشخصيات التي سترافق ماكرون خلال زيارته إلى الجزائر

يحل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بعد غد الخميس بالجزائر في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم 3 أيام.

وتبدأ الزيارة الخميس 25 أوت وتستمر حتى السبت 27 أوت، حيث سيزور خلالها الرئيس الفرنسي الجزائر العاصمة وولاية وهران.

وتأتي هذه الزيارة بعد سنوات على زيارة أولى لماكرون في ديسمبر عام 2017 والتي اقتصرت مدتها على 12 ساعة.

ومثل كل زيارة رسمية، سيرافق الرئيس الفرنسي وفد وزاري رفيع المستوى وبعض الشخصيات المهمة في العلاقات بين البلدين.

ووفقًا للإعلام المحلي الفرنسي، سيرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من الحكومة الفرنسية، برئاسة وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاثرين كولونا. ووزير الاقتصاد برونو لو مير، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين.

إلى جانب وزرائه، سيحضر الوفد بعض الشخصيات المؤثرة وخاصة أولئك الذين لهم صلة بالجزائر مثل مؤرخ العالم العربي الخبير جان بيير فيليو. عالم الإسلام جيل كيبيل وبالطبع المؤرخ بنجامين ستورا.

وحسب ذات المصدر سيشهد الوفد ولأول مرة حضور شخصية دينية ضمن وفد رسمي لزيارة الجزائر وهو الحاخام حاييم كورسيا. بعيدًا عن ثقافته الدينية، وُلِد والداه في الجزائر، أحدهم في تلمسان والآخر في وهران. حيث رغب في زيارة الجزائر لرؤية مسقط رأس والديه.

من خلال هذه الزيارة ، يهدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة أخرى إلى إعادة بعث العلاقات الفرنسية الجزائرية، والتأكيد على أهمية الذاكرة.

وقالت الصحف الفرنسية ان الرئيس الفرنسي سيناقش مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على إمداد الأوروبيين بالغاز، ومسألة التأشيرات.