هذه الطرق مقطوعة في تيزي وزو 

حذرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور من الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب صفحة طريقي فقد تسببت التقلبات الجوية الأخيرة في غلق عدد من الطرق عبر ولايات الوطن.

واضاف ذات المصالح ان ولاية تيزي وزو عرفت غلق عدد من الطرف بسبب ترلكم الثلوج.

وبتعلق الامر بكل من الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.