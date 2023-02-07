هذه المخالفة عقوبتها الحبس حتى 5 سنوات مع غرامة تصل إلى 15 مليون سنتيم

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول لوحات تسجيل سيارات غير المطابق.

واوضحت ذات المصالح في منشورها كل لوحة تسجيل سيارة لا تتطابق مع بطاقة التسجيل يعتبر مخالفة ويعاقب عليه القانون. وكتبت في منشورها “لوحظ مؤخرا الترويج عبر مختلف المواقع الالكترونية بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي. للوحات تسجيل لا تتطابق مع بطاقة التسجيل من حيث الكتابات، والبيانات التي تحملها. وهو ما يتنافى مع القوانين سارية المفعول.”

كما أن إي لوحة تسجيل لا تتطابق من حيث الكتابات، والبيانات التي تحملها، مع بطاقة التسجيل. وهو ما يتنافى مع القوانين سارية المفعول. ويترتب عنه غرامة جزاقية كما تصل إلى حد السجن وأيضا مصتدرة المركبة.

ووفقا لما ورد في المادة 77 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم: ” یعاقب بالحبس من شھرین الى سنتین وبغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج. كل شخص یضع للسیر مركبة ذات محرك اومقطورة مزودة بلوحة تسجیل اوتحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة اومع مستعملھا. ویمكن فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة المركبة.