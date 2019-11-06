هذه تعليمة السلطة الوطنية للانتخابات للمندوبين الولائيين

وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعليمة، للمندوبين الولائيين، بخصوص رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع.

وطالبت السلطة بالالتزام الصارم بإرسال نسخة من محضر مداولة للمندوبية، يتضمن قائمة رؤساء مراكز ورؤساء مكاتب الاقتراع، على مستوى الولاية.

ويتم هذا على وجه الاستعجال، قبل تاريخ 7 نوفمبر 2019، في ملف إلكتروني.

كما دعت لاحترام الشروط القانونية المطلوبة في أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، وكذا معايير الكفاءة والنزاهة والحياد، والقابلية الشعبية في الأعضاء الذين يتم اقتراحهم.

وشددت السلطة، على ضرورة إعطاء الاهمية القصوى للمستوى التعليمي، في تعيين رؤساء مراكز ورؤساء مكاتب الاقتراع، من أساتذة الجامعات، المحامين، الموثقين، طلبة الدكتوراة والماستر، الكفاءات الجامعية من مختلف القطاعات.