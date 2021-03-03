هذه تفاصيل إصلاح الدراسات في الطب

اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم الأربعاء بيانا توضيحيا بشأن إصلاح الدراسات في الطب. ويأتي هذا عقب الإشاعات المتداولة والمخاوف التي أعرب عنها طلاب الطب بشأن هذا الإصلاح.

وجاء في البيان الذي نشره الوزير عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه عقب هذه الإشاعات

اجتمعت الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب، الموسعة لتشمل إطارات من الإدارة المركزية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، هذا اليوم الأربعاء.

و في هذا الصدد تم تقديم التفاصيل التالية:

-هذا الإصلاح الجاري القيام به حاليا، والذي شرع فيه منذ 3 سنوات، يتواصل حاليا من خلال العمل البيداغوجي على البرامج ومناهج التدريس وتقييم السنوات الثلاث (03) (السنة الرابعة والخامسة والسادسة طب).

-عند انتهاء الطور الثاني، سيتم اٌلإبقاء على التربص الداخلي لمدة سنة، وفقا للتنظيم الجاري العمل به.

-في نهاية السنة السابعة (7) سيتم منح الدكتوراه في الطب، وليس هناك أي تغيير في مدة التكوين.

-بخصوص المستقبل، وللحفاظ على الاعتراف الدولي بشهادة الدكتوراه في الطب، والبقاء في مستوى المعايير الدولية ، هناك تفكير جاري القيام به.