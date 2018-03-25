هذه تفاصيل حادث سقوط “باسرال” بخميس خشنة

قدم المقدم محمد بوعلاق قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس تفاصيل بشأن سقوط ممر علوي على حافلة لنقل المسافرين صبيحة اليوم.

وقال المقدم، أن الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب بخميش خشنة، على الساعة 30:11 صباحا .

وأضاف المتحدث،أن سبب الحادث هو جرار كان حامل لألة حفر الأبار حيث أن علوها كان أعلى من الممر العلوي.

الأمر الذي تسبب في سقوط الممر على حافلة لنقل المسافرين كان يوجد بها السائق ومرافقه .

كما سقط الممر العلوي على سيارة نفعية كانت قادمة من البويرة الحقت بها خسائر مادية فقط.

وأوضح المقدم ، أن الحادث تسبب في قتيلان وجريح.