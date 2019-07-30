هذه تفاصيل فتح توظيف 800 منصب بيداغوجي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف

أعلنت اليوم الثلاثاء، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن تنظيم مسابقة على أساس الإختبارات للإلتحاق بالتكوين المتخصص بسلك الأئمة،

رتبة إمام مدرس وسلك معلمي القرآن الكريم، رتبة أستاذ التعليم القرآني وسلك الأعوان الدينيين، ورتبة مؤذن و رتبة قيم،

للدخول إلى المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف لتكوين الإطارات الدينية للعام الدراسي2019/2018، حسب بيان لوزارة الشؤون الدينية

وأوضح المصدر، أنه تم تحديد عدد المناصب المطلوبة، بحيث في سلك الأئمة تم منح 400 منصب بيداغوجي لرتبة إمام مدرس.

أما في سلك معلمي القرآن الكريم، فقد تم منح200 منصب بيداغوجي لرتبة أستاذ التعليم القرآني

وفيما يخص سلك أعوان المساجد، فقد تم منح 200 منصب بيداغوجي لرتبة المؤذن ونفسها لرتبة القيم .

وأوضح ذات البيان، أن شروط المسابقةالتي تفتح على أساس الاختبارات للإلتحاق بالتكوين المتخصص للأسلاك الآتية :

سلك الأئمة: رتبة إمام مدرس: للمترشحين الحائزين على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا ممن تحصلوا عليها بعد الطور الرابع من التعليم القرآني

وفق أحكام المرسوم التنفيذيرقم:94ـ 432 المؤرخ في 10 ديسمبر 1994 أو الحائزين على مستوى السنة الثالثة ثانوي الحافظين للقرآن الكريم كاملا.

ـ سلك معلمي القرآن الكريم رتبة أستاذ التعليم القرآني: للمترشحين الحائزين على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا ممن تحصلوا عليها بعد الطور الثالث من التعليم القرآني وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم :94ـ 432 المؤرخ في 10 ديسمبر 1994 أو الحائزين على مستوى السنة الثانية ثانوي الحافظين للقرآن الكريم كاملا.

ـ سلك أعوان المساجد:

ـ رتبة المؤذن: للمترشحين الحائزين على مستوى السنة الأولى ثانوي الحافظين لنصف القرآن الكريم.

ـ رتبة القيم: للمترشحين الحائزين على مستوى السنة الرابعة متوسط أو التاسعة أساسي، الحافظين لنصف القرآن الكريم.

وبخصوص تكوين الملف، يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية:

ـ طلب خطي للمشاركة.

ـ صورتان شمسيتان.

ـ نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول .

ـ نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية.

ـ نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل، الشهادة أو المستوى الدراسي.

ـ مستخرجمن صحيفة السوابق القضائية (03) سارية المفعول.

ـ شهادة حفظ القرآن الكريم مسلمة لا تتجاوز مدتها سنتين .

بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الإختبارات يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية:

ـ شهادة الجنسية الجزائرية.

ـ شهادة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء.

ـ شهادتان طبيتان (طب عام و طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب.

ـ أربع (04)صورشمسية.

وقد حدد آخر أجل لقبول ملفات التسجيل بـ 30 يوما إبتداء من تاريخ صدور هذا الإعلان في الجرائد الوطنية.

و يرسل أو يودع ملف الترشح في المراكز الآتية:

ـ بالنسبة لرتبة إمام مدرس:

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي عبد الرحمن اليلولي لمترشحي الولايات الآتية: (تيزي وزو، بجاية، البويرة،برج بوعريريج ، بومرداس ، الجزائر، البليدة ، تيبازة ، المدية ).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتلاغمة ولاية ميلة لمترشحي ولايات:( ميلة، تبسة، قالمة، أم البواقي ، سوق أهراس)

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بعين صالح تمنراست لمترشحي الولايات الآتية : (تمنراست ، أدرار ، إليزي ) .

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف محمد بلكبير بغليزان لمترشحي الولايات الآتية) : غليزان ، تيارت ، تيسمسيلت)

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسيدي عقبة بسكرة لمترشحي الولايات الآتية:(بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية،الأغواط ، الجلفة ).

– المعهد الوطني المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي محمد بن عودة بغليزان لمترشحي الولايات الآتية: (الشلف، عين الدفلى، مستغانم ).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الرمشيبتلمسان لمترشحي الولايات الآتية 🙁 وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت ، تلمسان، سعيدة ، البيض ، بشار ، النعامة، تندوف، معسكر )

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الزانة البيضاء باتنة لمترشحي الولايات الآتية : (باتنة ، خنشلة،سطيف ، المسيلة )

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة لمترشحي الولايات الآتية 🙁 قسنطينة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف)

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف معهد القراءات الجزائر لمترشحي جميع الولايات.

2ـ بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم القرآني:

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي عبد الرحمن اليلولي تيزي وزو لمترشحي الولايات الآتية: (تيزي وزو، بجاية،البويرة،برج بوعريريج، الجزائر ، البليدة ، تيبازة،بومرداس، المدية ).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتلاغمة ولاية ميلة لمترشحي ولايات:( ميلة، تبسة، قالمة ، أم البواقي ، سوق أهراس)

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بعين صالح تمنراست لمترشحي الولايات الآتية : (تمنراست ، أدرار ، إليزي ) .

-المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي محمد بن عودة بغليزان لمترشحي الولايات الآتية: (الشلف، عين الدفلى، مستغانم ).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الرمشيبتلمسان لمترشحي الولايات الآتية 🙁 وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، تلمسان، معسكر، تندوف ،البيض،النعامة ، بشار ، سعيدة )

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الزانة البيضاء باتنة لمترشحي الولايات الآتية : (باتنة ، خنشلة، المسيلة ، سطيف )

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة لمترشحي الولايات الآتية 🙁 قسنطينة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف )

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي عقبة بسكرة لمترشحي الولايات الآتية 🙁 بسكرة ، الوادي ، ورقلة ،غرداية ، الأغواط ، الجلفة )- المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي امحمدبلكبير غليزان لمترشحي الولايات الآتية 🙁 تيارت ، تيسمسيلت )

3ـ بالنسبة لرتبة مؤذن:

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي عبد الرحمن اليلولي تيزيوزو لمترشحي الولايات الآتية: (تيزي وزو،بجاية،البويرة،برج بوعريريج).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتلاغمة ولاية ميلة لمترشحي ولايات:( ميلة، تبسة، قالمة ،أم البواقي، سوق أهراس، المسيلة )

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بعين صالح تمنراست لمترشحي الولايات الآتية : (تمنراست ، أدرار ، إليزي ) .

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسيدي عقبة بسكرة لمترشحي الولايات الآتية:( بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية، الأغواط، الجلفة ، خنشلة ).

– (المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام الجزائر لمترشحي الولايات الآتية: (الجزائر ، البليدة ، تيبازة، المدية ، بومرداس ، عين الدفلى )

– المعهد الوطني المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي امحمد بلكبيرغليزان لمترشحي الولايات الآتية: (غليزان،الشلف،مستغانم، تيسمسيلت، سعيدة ، تيارت ، عين تيموشنت ).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الرمشي بتلمسان لمترشحي الولايات الآتية 🙁 وهران، سيدي بلعباس، تلمسان، معسكر، بشار ، النعامة ، تندوف ، البيض)

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة لمترشحي الولايات الآتية 🙁 قسنطينة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف ، سطيف ، باتنة )

4ـ بالنسبة لرتبة قيم:

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي عبد الرحمن اليلولي تيزي وزو لمترشحي الولايات الآتية: (تيزي وزو، بجاية، البويرة،برج بوعريريج).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بعين صالح تمنراست لمترشحي الولايات الآتية : (تمنراست ، أدرار ، إليزي ) .

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام الجزائر لمترشحي الولايات الآتية: ( الجزائر ، البليدة ، تيبازة ، بومرداس، المدية الجلفة)

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي محمد بن عودة بغليزان لمترشحي الولايات الآتية:(الشلف،عينالدفلى، مستغانم،معسكر،سعيدة ، البيض).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الرمشيبتلمسان لمترشحي الولايات الآتية 🙁 وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، تلمسان، تندوف، بشار ).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الزانة البيضاء باتنة لمترشحي الولايات الآتية : (باتنة، خنشلة، المسيلة، بسكرة، الوادي ، الأغواط ، غرداية ، ورقلة )

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة لمترشحي الولايات الآتية 🙁 قسنطينة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف ، سطيف)

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف تلاغمة ميلة لمترشحي الولايات الآتية 🙁 ميلة ، تبسة ، قالمة ، سوق أهراس ، أم البواقي )

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي امحمد بلكبير غليزان لمترشحي الولايات الآتية 🙁 غليزان ، تيارت ، تيسمسيلت ، البيض ، النعامة )

أما مواد الإختبارات:تتضمن الاختبارات الآتية:

1ـ رتبة إمام مدرس:

أ/ـ إختبارات كتابية للقبول:

1.إختبار في دراسة النص، المدة 3 ساعات،المعامل 3

2.إختبار في الشريعة الاسلامية، المدة 3 ساعات، المعامل 3

3.إختبار في القرآن الكريم و تفسيره و الحديث النبوي و علومهما، المدة3 ساعات، المعامل3.

ب/ـ إختبار شفهي للقبول النهائي:

يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة لا تتعدى 20 دقيقة، المعامل1.

2 ـ رتبة أستاذ التعليم القرآني:

أ/ـ إختبارات كتابية للقبول:

1.إختبار في دراسة النص، المدة 2 ساعتان، المعامل 2

2.إختبار في التربية الإسلامية، المدة 3 ساعات، المعامل 3

3.إختبار في القرآن الكريم و رسمه و معانيه، المدة 3 ساعات، المعامل3.

ب/ـ إختبار شفهي للقبول النهائي:

يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة لا تتعدى 20 دقيقة، المعامل1.

3ـ أعوان المساجد:

1ـ رتبة مؤذن:

أ/ إختبارات كتابية للقبول:

1.إختبار في دراسة النص، المدة 2 ساعتان ،المعامل 2

2.إختبار في التربية الإسلامية، المدة 3 ساعات، المعامل 3

3. إختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني، المدة 2 ساعتان ، المعامل 2

ب/ـ إختبار شفهي للقبول النهائي:

يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة لا تتعدى20دقيقة، المعامل1.

2ـ رتبة قيم :

أ/ إختبارات كتابية للقبول:

1.إختبار في دراسة النص، المدة 2 ساعتان ، المعامل 2

2.إختبار في التربية الإسلامية، المدة 2 ساعتان ، المعامل 2

3. إختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني، المدة 2 ساعتان ، المعامل 2

ب/ـ إختبار شفهي للقبول النهائي:

يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة لا تتعدى 20 دقيقة، المعامل1.

ـ كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه تعد إقصائية.

لايشارك في الاختبار الشفهي للقبول إلا المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابيةالذين تحصلوا على معدل عام لايقل عن 10 من 20 و لم يتحصلوا على علامة مقصية.

ويتم إستدعاء المترشحين المقبولين في الإختبارات الكتابية من طرف السلطة المخولة لها صلاحية التعيين خلال عشرة أيامقبل إجراء الإختبارات الشفهية.

وتجرى الإختبارات الكتابية في المؤسسات التي تم إيداع ملف الترشح فيها كما يحدد الإستدعاء الذي يسلم للمترشح أو يرسل له ضبط تاريخ الإجراء.