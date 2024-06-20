هذه تفاصيل مخطط فصل الصيف الخاص بالطرق السيارة

كشفت الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الخميس، عن تفاصيل مخططها الخاص بفصل الصيف 2024.

وذكرت الجزائرية للطرق السيارة أنّها سخّرت 16 مركزاً للدعم والسلامة المرورية. موزّعة على طول الطريق السيار مع تفعيل نظام المناوبة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وسخّرت أيضاً ثمانمئة عون، بينهم 300 عون دوريات و500 عون صيانة، مع تسخير العتاد المرافق المتكون من 100 مركبة للدوريات و55 مركبة خاصة بالصيانة، وتسع شاحنات صناعية للكنس، ثلاثة شاحنات صهريج، إضافة إلى 35 شاحنات مجهزة برافعة وثلاثة شاحنات لشفط المياه، قصد ضمان أفضل شروط السلامة والراحة أثناء التنقل عبر شبكة الطرق السيارة الوطنية.

وأوضحت المؤسسة العمومية أنّ المخطط الموسوم “مخطط التأمين والمرافقة بالطرق السيارة الصائفة 2024”. أتى نظراً لترقبها أن يكون هناك إقبال كبير على الطرق السيارة خلال فصل الصيف.

وتمثّلت الإجراءات والتدابير المتخذة ضمن هذا المخطط، في ضمان مرافقة أعوان الدوريات وتأمين مستعملي الطرق السيارة على مدار 24 ساعة بنظام المناوبة مع التدخل السريع في حالة أي طارئ أو حادث مرور بالتعاون والتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية.

وأكدت الجزائرية للطرق السيارة، أنها ستوفر كل الخدمات الضرورية على مستوى محطات الخدمات مع الشريك نفطال وكذا فتح فضاءات الراحة الموجودة حاليا قيد الاستغلال أمام مستخدمي الطرق السيارة من أجل أخذ قسط من الراحة بالإضافة إلى مواصلة وبصفة دورية. عمليات الصيانة الوقائية للحفاظ على نظافة الطرق السيارة.

ومن بين الإجراءات المتخذة أيضاً من قبل المؤسسة، ضمان المراقبة المستمرة لحركة السير داخل أنفاق الطريق السيار ومنفذ بجاية مع تواجد فرق للتدخل ليل نهار، بنظام المناوبة لتأمين المركبات من أي خطورة، ووضع جهاز خاص لصيانة الطوارئ في حالة الضرورة.