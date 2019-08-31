هذه حصيلة الخسار التي سببتها الحرائق في جيجل

سجلت ولاية جيجل، خسائر معتبرة بسبب الحرائق التي شهدتها مختلف الولايات وذلك إلى غاية 22 أوت الجاري، حيث تم احصاء أزيد من 19 ألف هكتار.
المساحة المتضررة، منها أزيد من 5 آلاف هكتار مساحات غابية وأزيد من 10 آلاف هكتار أحراش.
كما تم تسجيل ما يقارب 4 آلاف هكتار من محصول الشعير والقمح بالإضافة إلى أزيد من 144 ألف شجرة مثمرة وكذا مايقارب 5 آلاف نخلة.
هذه الإحصائيات كشف عنها المدير الفرعي للعمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية المقدم السعيد يحياني، لـ “النهار أون لاين” على هامش الزيارة التفتيشية التي أشرفها عليها إطارات مركزيين.
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