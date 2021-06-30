هذه حقيقة وفاة سليمان بخليلي

وجاء في البيان، “إن إدارة قناة البديل تنفي ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة المدير العام الدكتور سليمان بخليلي كما تطمئن جميع متابعيها عن حالة الأستاذ .”

ومن جهتها، فندت الصفحة الرسمية لبخليلي على الفايسبوك هي الأخرى إشاعة وفاته، مؤكدة أن ما تم تداوله إشاعة وأن “الأستاذ سليمان بخليلي بخير الحمد لله”. وتجدر الإشارة