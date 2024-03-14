هذه شروط ترقية الأساتذة الجامعيين

كشفت شبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ المعتمدة من طرف اللجنة الجامعية الوطنية، بعنوان الدورة الواحدة والخمسون، شروط القبول الإداري للترشح.

وحسب بيان لذات الهيئة، تتمثل شروط القبول الإداري للترشح فيما يلي:

أن يثبت المترشح أقدمية مهنية محددة بخمس (5) سنوات خدمة فعلية بصفة أستاذ محاضر قسم “1”.

المعايير الدنيا للقبول العلمي لملف الترشح

يتم القبول العلمي الملف الترشيح حسب ميدان تكوين المترشح (ة) بعد تحقيقه لأحد المعايير المقترحة التالية:

ميادين العلوم والتكنولوجيا

المعيار 1: نشر مقال في مجلة علمية مصنفة (أ) أو مقالين في مجلات علمية مصنفة (1) أين يجب أن يكون المترشح مؤلفا

رئيسيا أو في المركز الثاني.

أو نشر مقال (01) في مجلة علمية مصنفة (1) و مقالين (02) في مجلات علمية مصنفة (ب) أين يجب أن يكون تأطير أو إشراف مشترك الأطروحة دكتوراه (01) ومناقشتها.

أو تأطير مذكرتي (02) ماجستير ومناقشتها. أين يجب أن يكون التأطير أو الإشراف المشترك بالنسبة لأطروحة الدكتوراه منذ أول تسجيل المترشح مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني و أن يكون مؤلفا رئيسيا على الأقل في أحد المقالين العلميين المصنفين (ب).

المعيار 2: نشر مقال (01) في مجلة علمية مصنفة (1) أين يجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا وبراءة (01) إختراع OMPI-PCT مسجلة ومنشورة (المنظمة العالمية للملكية الفكرية). أو براءنا (02) إختراع INAPI مسجلة ومنشورة (المعهد الجزائري للملكية الصناعية).

تأطير أو إشراف مشترك الأطروحة دكتوراه (01) ومناقشتها أو تأطير مذكرتي (02) ماجستير ومناقشتها. أين يجب أن يكون التأطير أو الإشراف المشترك بالنسبة لأطروحة الدكتوراه منذ أول تسجيل.

ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية

المعيار 1: نشر مقال (01) في مجلة علمية مصنفة (1) أين يجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني. أو نشر مقالين (02) في علمية مصنفة (ب) أين يجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا على الأقل في إحداهما.

مجلة تأطير أو إشراف مشترك الأطروحة دكتوراه (01) ومناقشتها أو تأطير مذكرتي (02) ماجستير ومناقشتها. أين يجب أن يكون التأطير أو الإشراف المشترك بالنسبة لأطروحة الدكتوراه منذ أول تسجيل.

المعيار 2: (1) اختراع INAPI مسجلة ومنشورة (المعهد الجزائري للملكية الصناعية). ونشر مقال (01) في مجلة علمية مصنفة (ب)

أن يحيان يكون المترجم مؤلفا رئيسيا.

تأطير أو إشراف مشترك الأطروحة دكتوراه (01) ومناقشتها أو تأطير مذكرتي (02) ماجستير ومناقشتها. أين يجب أن يكون التأطير أو الإشراف المشترك بالنسبة لأطروحة الدكتوراه منذ أول تسجيل.

شبكة التقييم للأعمال البيداغوجية والعلمية

البيداغوجيا: يجب جمع 150 نقطة على الأقل

1-1 التعليم:

الدروس: 6 نقاط / السداسي (60) نقطة على الأكثر ) / 10 نقاط إضافية في حالة الدروس باللغة الإنجليزية. دروس في شكل ورشات في طور التدرج المنصوص عنه ضمن عروض التكوين : 4 نقاط / السداسي ( 40 نقطة على الأكثر )/ 10.نقاط إضافية في حالة الدروس باللغة الإنجليزية.

الأعمال الموجهة: 3 نقاط / السداسي (30) نقطة على الأكثر ) / 10 نقاط إضافية في حالة التدريس باللغة الإنجليزية. – الأعمال التطبيقية : 3 نقاط / السداسي (30) نقطة على الأكثر) / 10 نقاط إضافية في حالة التدريس باللغة الإنجليزية.

مواد عبر الخط دروس، أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية مكتوبة ومدرسة عبر الخط ومصادق عليها من هيئات التدريس عن بعد والهيئات العلمية، 15 نقطة لكل مادة مدرسة.

(30) نقطة على الأكثر ) / 10 نقاط إضافية لكل مادة في حالة الدروس باللغة الإنجليزية.

2-1 النشاطات البيداغوجية:

مطبوعة دروس مصادق عليها من طرف الهيئات العلمية وموضوعة عبر الخط : 12 نقطة / مطبوعة (24) نقطة على الأكثر) / 10 نقاط إضافية في حالة المطبوعات المحررة باللغة الإنجليزية.

نشر مؤلفات بيداغوجية: 30 نقطة / مؤلف واحد على الأكثر / 10 نقاط إضافية في حالة المؤلفات البيداغوجية المحررة باللغة الإنجليزية.

متابعة الطلبة المتربصين في المؤسسة : 6 نقاط / السنة (30) نقطة على الأكثر).

تجسيد مشروع تحت الوصاية في إطار العلاقة جامعة مؤسسة مصادق عليها من طرف نائب مدير الجامعة أو المدير المساعد.

المكلف بالعلاقات الخارجية: 05 نقاط لكل مشروع. – تنشيط الفرق البيداغوجية في شكل ندوات ورشات المسؤولية البيداغوجية. رئاسة اللجان البيداغوجية، مصادق عليها من طرف الهيئات المؤهلة: 5 نقاط على الأكثر.

تأطير مذكرات ماستر، مهندس أو ما يعادلها: 2 نقاط / عن كل مذكرة (20) نقطة على الأكثر ) / 10 نقاط إضافية في حالة مذكرة محررة باللغة الإنجليزية.

تأطير مذكرات ماستر، مهندس مرتبطة بصيغة شهادة مؤسسة ناشئة وسام مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة): 15 نقطة لكل مذكرة / ماستر (60) نقطة على الأكثر).

المشاركة في تصميم محتويات ومنظومات عبر الخط للتعلم لصالح الأسرة الجامعية (مصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد، المركز المكثف لتعليم اللغات و أخرى ). 6 نقاط / السنة (30) نقطة على الأكثر) 2 نقاط إضافية لكل محتوى تعليمي باللغة الإنجليزية (10) نقاط على الأكثر).

1-3: نشاطات ومسؤوليات مكملة

شغل منصب عال معين بمرسوم: نائب مدير الجامعة، عميد كلية، مدير معهد: 15 نقطة على الأكثر.

شغل منصب حال معين بقرار وزاري: نائب عميد مدير مخير، مدير حاضنة أعمال، نائب مدير معهد، رئيس قسم، رئيس مجلس

علمي أو لجنة علمية: 10 نقاط على الأكثر.

شغل مناصب عليا أخرى: نائب رئيس قسم مسؤول خلية ضمان الجودة، مسؤول خلية التعليم عن بعد: 5 نقاط على الأكثر.

نشاطات البحث: يجب جمع 250 نقطة على الأقل بالنسبة لميادين العلوم والتكنولوجيا، و200 نقطة على الأقل بالنسبة لميادين العلوم الإنسانية والإجتماعية.

مقال منشور في مجلة علمية من الصنف “1+ ” وأكثر : 180 نقطة / المنشور.

ومقال منشور في مجلة علمية من الصنف ” 1″: 100 نقطة / المنشور.

مقال منشور في مجلة علمية من الصنف ” ب “: 50 نقطة / المنشور.

مؤلفات علمية في التخصص صادرة عن دور نشر ذات سمعة: 40 نقطة مؤلف / 20 نقطة إضافية في حالة المؤلف العلمي المحرر باللغة الإنجليزية.

نشر فصل في كتاب علمي: 10 نقاط / 5 نقاط إضافية في حالة الفصل المحرر باللغة الإنجليزية.

مداخلات دولية: 10 نقاط / المداخلة كمؤلف و متدخل رئيسي (50) نقطة على الأكثر) + 5 نقاط / المداخلة بالنسبة للملتقيات

والمداخلات المتضمنة لـ “Proceeding” المفهرسة على قاعدة البيانات.

wos أو scopus مداخلات وطنية: 5 نقاط / المداخلة كمؤلف ومتدخل رئيسي (20) نقطة على الأكثر).

براءة إختراع OMPI / PCT المنظمة العالمية للملكية الفكرية مستغلة: 80 نقطة / براءة إختراع OMPI، براءة إختراع PCT OMPI.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية مسجلة ومنشورة: 60 نقطة / براءة إختراع OMPI أو براءة إختراع (المعهد الجزائري للملكية الصناعية INAPI ) مسجلة ومنشورة : 30 نقطة / براءة إختراع INAPI.

نفس براءة الاختراع تستغل لمرة واحدة ولنفس المؤلف حتى وإن تم تسجيلها بالمعهد الجزائري للملكية الصناعية INAPI تم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI).

تأطير أو إشراف مشترك الأطروحة دكتوراه ومناقشتها بشرط الاشراف من أول تسجيل: 40 نقطة / دكتوراه مناقشة / 15 نقطة

إشراف مشترك الأطروحة دكتوراه مناقشة / 10 نقاط إضافية في حالة أطروحة الدكتوراه المحررة والمناقشة باللغة الإنجليزية.

تأطير ومناقشة مذكرات ماجستير: 10 نقاط / مذكرة مناقشة (20) نقطة على الأكثر).

المشاركة في تنظيم ملتقى وطني أو دولي (رئيس اللجنة التنظيمية أو رئيس اللجنة العلمية أو رئيس الملتقى): 5 نقاط / المشاركة ( 10 نقاط على الأكثر).

مشاريع تعاون دولية كل أنواع المشاريع): 20 نقطة / المشاركة.

المشاركة في النشاط العلمي الخبرة: التحكيم في الدوريات العلمية خبرة المطبوعات البيداغوجية. خبرة المؤلفات البيداغوجية والعلمية): 5 نقاط / المشاركة (10) نقاط على الأكثر).

المشاركة في مشاريع بحث: (البرنامج الوطني للبحث PNR ) حول الأمن الغذائي، الأمن الصحي أو الأمن الطاقوي): 15 نقطة لكل مشروع المشاركة في تأطير طلبة خمس (5) نجوم: 5 نقاط / طالب.

المشاركة في نشاطات مكاتب الدراسات أو الفروع الاقتصادية للمؤسسات مصادق عليها من طرف رئيس المكتب أو الفرع: 10

نقاط على الأكثر.

المشاركة في إنشاء مؤسسة ناشئة موسومة أو مشروع مبتكر: 20 نقطة / المشاركة.

المساهمة في الحياة الجامعية هيئات علمية وبيداغوجية، إقامة مشاريع بيداغوجية وبحثية، خلية الجودة، عضو لجان التوظيف): 5 نقاط / المشاركة (10) نقاط على الأكثر).

المساهمة في المجتمع نشر الثقافة العلمية والتقنية في تخصص المترشح: 5 نقاط / المشاركة (10) نقاط على الأكثر).

الحصول على أوسمة شرفية ومكافات في مجال تخصص المعني: 30 نقطة.

وأشارت اللجنة، إلى أن نشر المقال إجباري، يجب أن يكون في مجلة علمية مصنفة “أ” أو “1” أو “ب” و في نفس شعبة المترشح.

كما لا يتم قبول المقالات المنشورة في المجلات المفترسة أو من قبل الناشرين المفترسين أو غير المعترف بها من طرف المديرية العامة

للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وبالنسبة لترتيب المؤلف المشارك: أول مؤلف 100% من نقاط النشر ثاني 50% من نقاط النشر. وثالث وأكثر 25% من نقاط النشر (باستثناء التخصصات التي تتبنى الترتيب الأبجدي، يستفيد جميع المؤلفين نسبة 100% من نقاط النشر).