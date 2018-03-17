هذه عقوبة من ينشر صور وفيديوهات الغير على “الفايسبوك”

اتنشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة هواتف البنات لنشر صور وفيديوهات لهن

على مواقع التواصل الإجتماعي، بغرض الإبتزاز بهن.

وقال المحامي نجيب بيطام خلال استضافته في قناة “النهار”

أن ظاهرة نشر صور فيديوهات للبنات تدخل في إطارالمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

وأضاف نجيب بيطام، أن القانون سلط على من ينشرون صور وفيديوهات الغير، ويضعونها في متناول الجمهور عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وقال المحامي بيطام، هناك عائلات تدفع أموال كبيرة من أجل ستر هذه الصور خوفا من الفضحية ولا تلجأ إلى الشكوى لدى مصالح الأمن.

كما دعا بيطام إلى ضرورة حسن التصرف في الهواتف النقالة وعدم تخرين صور وفيديوهات خاصة لأننا في وقت لا يرحم.