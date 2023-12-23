هذه غرامة تعطيل حركة المرور لهذا السبب

أفادت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي أن السير ببطء من شأنه تعطيل حركة المرور يتعبر مخالفة.

ويترتب على هذه السياقة مخالفة من الدرجة الثانية بموجب المادة 27 من المرسوم التنفيذي 04-381. ويعاقب عليها بالمادة 66/ب-3 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى بــ 2500 دج.

وأكدت الدرك الوطني ان سائق مركبة يسير مثلا على الطريق السيار بسرعة أقل بكثير عن السرعة المقررة في الرواق الثاني أوالثالث. مما يؤدي الى عرقلة حركة السير والتسبب في ازدحام مروري وهذا بدون سبب حتمي ( لا يكون نتيجة عطل في المركبة أو نتيجة للظروف الجوية كتراكم ثلوج، أووجود ضباب كثيف أوغيرها من الاسباب المبررة.