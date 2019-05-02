هذه فحوى لقاء بن صالح والوزيرين بلمهدي وجلاب

استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، وزيري الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي والتجارة سعيد جلاب، عشية حلول شهر رمضان، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف تطرق إلى تنظيم الطبعة السادسة عشر للجائزة الدولية للقرآن الكريم، بحضور مشاركين

من أزيد من خمسين دولة، والمسابقة الوطنية لتشجيع حفظة القرآن الكريم الصغار، والاحتفال الرسمي بليلة القدر التي سيتم خلالها تتويج الفائزين

في المسابقة وكذا شخصيات معروفة بتمسكها بكتاب الله إضافة إلى تنظيم مسابقات قرآنية وطنية لكافة الشرائح العمرية عبر التراب الوطني.

في هذا الإطار، أمر رئيس الدولة وزير الشؤون الدينية بالحرص على التنظيم الجيد للنشاطات الدينية مثلما هي مبرمجة في هذه المناسبة من طرف دائرته الوزارية.

و من جهته، قدم وزير التجارة عرضا حول التدابير المتخذة من قبل دائرته الوزارية في إطار التحضيرات الكفيلة بالاستجابة، على أحسن وجه.

لاحتياجات المواطنين لاسيما فيما يخص التموين المنتظم للسوق بالمواد الغذائية الأساسية وتكثيف عمليات المراقبة من خلال ترتيب عملياتي

يشمل، بصفة خاصة، وضع أسعار مرجعية لبعض المواد ذات الاستهلاك الواسع بهدف مكافحة المنافسة غير النزيهة إضافة إلى تعزيز

شبكة التوزيع للوحدات التجارية و إعادة الاعتبار لعدة أسواق خضر وفواكه مغطاة جوارية غير المستغلة وكذا انجاز العديد من الأسواق التجارية التي انتقل عددها من 866 إلى 1567 والتي يستفيد منها, بالدرجة الأولى، 000 13 شاب.

وبالموازاة مع هذه التدابير، تقرر القيام بعمليات جديدة للمراقبة من أجل مكافحة المنافسة غير النزيهة بغية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

و ختم بيان رئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة أمر وزير التجارة “بالسهر على التطبيق السريع و الصارم لكل التدابير الضرورية لضمان المتابعة اليومية لوضع السوق طوال شهر رمضان.