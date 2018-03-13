هذه هي قائمة ضحايا حادث اصطدام سيارة بمارة في البليدة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 اخرين في حادث اصطدام سيارة نفعية بعدة مارة بحي عين الباردة بلدية بوقرة بالبليدة.

الحادث وقع عبر الطريق بمحاذاة متقنة الشهيد الطيب العقبي وابتدائية الشهيد حمزة محمد، أسفر عن مقتل شخصين (66-68 سنة) وطفلين (12-13 سنة) وهم:

– ق ع 68 سنة ذكر .

– م ف 66 سنة أنثى.

– ق ن 12 سنة أنثى.

– ب ز 13 سنة ذكر.

وتدخل كل من وحدة الحماية المدنية لدائرة بوقرة بالتنسيق مع وحدتي الأربعاء وبوعينان لنقل جثث الضحايا واسعاف المصابين.

وتم التدخل بواسطة 6 سيارات اسعاف تابعة للحماية المدنية والتنسيق مع القطاع الصحي لبوقرة من أجل عمليات الاسعاف والاجلاء

فيما تبقى خلفيات الحادث والمصابين من غير المسعفين من طرف الحماية المدنية من صلاحيات المصالح المختصة.