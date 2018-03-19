هذه كل تفاصيل “LPA” من التسجيل إلى الحصول على السكن

حملت التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بسكنات الترقوي المدعم LPA تفاصيل إيداع الملفات وعملية دفع المستحقات الخاصة بهذه الصيغة السكنية.

وحسب ملخص التعليمة الذي تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منه، فإن ملف التسجيل في الصيغة يتضمن 6 وثائق.

ويتعلق الأمر بكل من إستمارة CNL يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني www.cnl.gov.dz، ونسخة من بطاقة التعريف،

نسخة من شهادة الميلاد رقم 12 لطالب الإعانة وزوجه أو أزواجه للمتزوجين، بطاقة عائلية للحالة المدنية أو شهادة عدم الزواج،

شهادة عمل مؤرخة في أقل من 6 أشهر للأجراء، أو نسخة من أي وثيقة تثبت ممارسة نشاط مهني لغير الأجراء،

بطاقة إقامة، ووثائق تثبت المداخيل حسب الحالة، وتودع الملفات على مستوى البلديات محل إقامة المعني.

وذلك قصد الحصول على الإعانة الخاصة بالسكن والمحددة بـ 70 مليون لمن يتراوح دخله بين 0 و72 ألف دينار،

أو 40 مليون لمن يفوق دخله الـ 72 ألف دينار وإلى غاية الـ 108 ألف دينار.

في حين يختلف سعر السكن حسب عدد الغرف والمنطقة المتواجد بها، أين يصل إ6لى 230 مليون بالنسبة للشقة ذات غرفتين،

و330 مليون سنتيم للشقة ذات 3 غرف، و410 مليون للشقة ذات 4 غرف.

دون إحتساب الأعباء العقارية التي تختلف من بلدية لأخرى والمحددة من طرف مديريات املاك الدولة.

وحدد المنشور الوزاري المشترك شروط البناء على المرقين العقاريين، من حيث مدة ونوعية الإنجاز،

حيث ألزمهم بإحترام مدة الإنجاز التي تتراوح بين 16 و 24 شهر،

وفي حال عدم إحترامها فيتم إقتطاع مبلغها من سعر البيع على أن لا يتجاوز المبلغ الـ 10 في المائة من السعر الإجمالي لشقة.

مع تحويل المشروع لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ويكلف بإنهاء الأشغال وفسخ العقد مع المرقي في حال تقصيره.

في حين تتم متابعة نوعية الأشغال من طرف المصالح المعنية رفقة مصالح CTC، من خلال تسليم سكن نموذجي من المشروع قبل إنهاء الأشغال.

وحدد المنشور الوزاري قيمة مساهمات المستفيدين وقيمة كل شكر من السكن الذي يتم دفعه عبر كل مرحلة.

حيث يتم دفع 20 بالمائة من قيمة السكن عند إمضاء عقد البيع على التصاميم، ثم 15 في المائة عند الإنتهاء من إنجاز الأساسات.

ثم دفع 35 بالمائة عند الإنتهاء من الأشغال الكبرى، و25 بالمائة عند إنتهاء الأشغال الثانوية.

في حين يتم دفع 5 بالمائة عند إعداد محضر الحيازة وهي آخر مرحلة قبل الحصول على السكن.

على أن تدفع مساهمات المستفيد للصندوق الوطني للسكن CNL على أساس أوامر للدفع معدة من طرف المرقي ضمانا لأموال المواطن.

وحدد القرار الوزاري المشترك شروط الإستفادة من السكن الترقوي المدعم من خلال التحقيق المسبق مع كل مسجل.

أين يكون ذلك قبل إعداد قرار منح إعانة الدولة لطالبي السكن وأزواجهم،

على أن لا يكون الدخل الشهري أكثر من 108 مليون سنتيم، ويكون المسجل غير مستفيد من إعانة الدولة.

إضافة إلى عدم إمتلاكه لعقار ذات إستعمال سكني ولا أرض صالحة للبناء، وهي شروط الإستفادة من إعانة الدولة لهذه الصيغة.