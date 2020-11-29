هذه مخلفات التقلبات الجوية عبر الولايات صبيحة اليوم

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن مخلفات الحالة الخاصة بالتقلبات الجوية اليوم الأحد، على الساعة السابعة والنصف.

وحسب بيان لذات المصالح، خلفت هذه التقلبات الجوية بالعاصمة، سقوط شجرة على أسلاك كهربائية في حيدرة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي ولاية بومرداس، تم تسجيل انهيار جدار منزل بحي سيدي يحيا في بلدية تيجلابين، دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم تسجيل في الطريق الوطني رقم 5 الرابط بين الثنية وتيزي وزو، صعوبة المرور بالمكان المسمى اللوز، إثر تراكم المياه.

وفي بلدية زموري، وتحديدا بالطريق الوطني رقم 24، تم تسجيل صعوبة المرور بالمكان المسمى بن يونس إثر تراكم الأمطار والأتربة.

أما في ولاية تيزي وزو، فتدخلت مصالح الحماية المدنية، لإمتصاص مياه الأمطار بداخل منزل بقرية تيزي بوعمان، دون تسجيل خسائر.

وتم التدخل كذلك، في بلدية تادمايت، لإمتصاص مياه أمطار بداخل مركز صحي بوسط المدينة، دون تسجيل خسائر.