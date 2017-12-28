أعلنت سلطة ضبط المحروقات اليوم الخميس، عن الأسعار الجديدة للوقود بمحطات البنزين بداية من الإثنين المقبل.

وهذا باحتساب جميع الرسوم التي تدخل حيز التنفيذ بداية من رأس السنة عبر كامل التراب الوطني.

و تأتي هذه الزيادات تطبيقا للمادة 33 من قانون المالية لسنة 2018 ولقرار السلطة رقم 76 الموقّع في 25 ديسمبر 2017 .

كما أقر قانون المالية 2018 رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود.

بإدخال زيادةبـ 5 دينار للتر بالنسبة للبنزين و بـ 2 دينار للتر بالنسبة للمازوت.

و ستسمح زيادة أسعار الوقود سنة 2018، بتوفير موارد إضافية للخزينة تفوق 60 مليار دج.

أين سينتقل سعر البنزين العادي بالمحطة إلى 38.95 دينار للتر مقابل32.69 دينار سنة 2017 .

و سعر البنزين الممتاز إلى 41.97 دينار للتر مقابل 35.72 دينار في 2017 .

و البنزين الخالي من الرصاص إلى 41.62 دينار للتر مقابل 35.33 دينار.

و يصل سعر المازوت إلى 23.06 دينار للتر مقابل 20.42 دينار فيما يبقى سعر ال”جي.بي.ال-سي” ثابتا 9 دينار للتر مقارنة بـ2017.