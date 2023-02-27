هذه هي أفضل تشكيلة مثالية لسنة 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تشكيلته المثالية لسنة 2022، خلال حفل توزيع جوائز “the best”.

وضمت هذه التشكيلة المثالية، خيرة نجوم العالم للوقت الحالي، والذين يتقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما تواجد في هذه التشكيلة المثالية، لاعبين من مختلف الدول، والأندية الأوروبية، اللذين برزوا بقوة في السنة الماضية.

وضمت أضفل تشكيلة المثالية لسنة 2022، أسماء كل من: