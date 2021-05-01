هذه هي أهم قرارات الاجتماع الأول للمكتب الفيدرالي في عهد عمارة

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هذه هي أهم قرارات الاجتماع الأول للمكتب الفيدرالي في عهد عمارة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عُقد سهرة الجمعة أول اجتماع للمكتب الفيدرالي في عهد الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صور الاجتماع الذي ترأسه شرف الدين عمارة.

الاجتماع عرف اتخاذ العديد من القرارات الهامة خاصة المُتعلقة بتقسيم المهام وتعيين نائب رئيس الفاف.

اجتماع المكتب الفيدرالي الأول عُقد بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة.

أهم القرارات:

رئيس لجنة التحكيم: شرف الدين عمارة.

نائب رئيس لجنة التحكيم: محمد بيشاري.

نائب رئيس الفاف ورئيس لجنة التنسيق بين الرابطات: عمار بهلول.

نائب رئيس الفاف ورئيس لجنة التسيير: قاسمي رشيد.

نائب رئيس الفاف ورئيس لجنة كرة القدم المحترفة: ياسين بن حمزة.

رئيس لجنة قوانين اللاعب: العربي أومامار.

رئيس لجنة كأس الجمهورية: محمد غوتي.

مُستشار لدى رئيس الفاف مُكلف بلجنة الإصلاح: مولدي عيساوي.

رئيس اللجنة المالية: أوكالي رشيد.

رئيس لجنة كرة القدم داخل القاعة والكرة الشاطئية وكرة القدم “الألعاب الإلكترونية” : حكيم مدان.

رئيس لجنة تطوير الهياكل القاعدية: منصوري بشير.

رئيس لجنة كرة القدم للهواة: طويل جيلالي.

رئيس اللجنة القانونية: محمد معوش.

رضا غزال: نائب رئيس اللجنة القانونية.


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