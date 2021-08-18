هذه هي العلاقة بين اجتماع زيطوط وفرحات مهني بجريمة قتل جمال بن سماعيل

أفضى الاجتماع السري الذي جمع العربي زيطوط، أحد مؤسسي حركة رشاد الإرهابية وفرحات مهني، مؤسس حركة الماك الإرهابية، يوم 12 أوت في فرنسا. الى وضع خطة لقتل والتنكيل بالضحية جمال بن اسماعيل.

وأفادت مصادر تلفزيون “النهار” أن الاطراف المجتمعة وهم زيطوط وفرحات مهني بالاضافة إلى اطراف مغربية وأخرى صهيونية أسدوا تعليمات للمنتمين للحركتين الإرهابيتين بالعمل على تأجيج الوضع. كما تتعلق التعليمات باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتهويل.

ونص الإتفاق المبرم بين المنظمتين على السعي لإقتسام مناطق الجزائر. على أن تسيطر حركة الماك الإرهابية على وسط وشرق البلاد. فيما تسيطر حركة رشاد

لإرهابية على جنوب وغرب بالبلاد.