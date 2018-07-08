هذه هي المعايير لإنشاء “بارك” للحيوانات… !!!

أصبحت اليوم حدائق الحيوانات تشكل خطرا على المواطنين، خاصة في الفترة الأخيرة.

وحسب التقارير فإن الخطر ناتج لعدم إتباع معايير لإنشاء حديقة للحيوانات، خاصة الأماكن التي تتواجد فيها الحيوانات المفترسة.

من جهته قال المهندس المعماري محمد شهاب الله، أنه يجب ترك مسافة تقدر على الأقل بـ1.5متر بين المواطن وقفص الحيوان.

كما قال المتحدث في تصريح لقناة “النهار”، أن الحدائق لازالت تعرف نقص في الصيانة والمعاينة الدورية للحديقة.

للإشارة، عرف الأسبوع الماضي حادثة في “بارك مستالاند”، حيث قام نمر أبيض بالتهام يد فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات، الحادثة أدت إلى بتر يد الفتاة.