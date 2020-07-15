هذه هي الولايات التي سجلت أكبر عدد الإصابات بالفيروس في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1040 حالة وفاة، كما أن الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 441 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 14792 حالة.

كما أكد الإحصائيات أن ولاية باتنة تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها سطيف ووهران متبوعة ببومرداس ثم العاصمة وتيزي وزو .

وخلال 24 ساعة الأخيرة شهدت 22 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

باتنة: +59

سطيف: +58

وهران: + 58

بومرداس: +33

الجزائر: +31

تيزي وزو: +31

المسيلة: + 23

غرداية: + 23

البليدة: +17

قسنطينة +17

أدرار: + 17

بجاية: +15

تيارت: +15

البويرة: + 12

خنشلة: + 12

قالمة: + 11

إليزي: + 11

تلمسان: + 10

مستغانم: + 10

عين تموشنت: + 8

الوادي: +7

الجلفة: +7