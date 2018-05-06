هذه هي تفاصيل المناورة العسكرية “طوفان 2018”

ذكرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، تفاصيل التمرين البري-البحري الذي جرى بالبحرية الغربية بوهران، وأطلق عليه عنوان “طوفان 2018”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن التمرين المشترك قامت بتنفيذه وحدات بحرية مختلفة من غواصات وسفن القيادة ونشر القوات وفرقاطات متعددة المهام وسفن قاذفة الصواريخ وسفن الإبرار والدعم اللوجيستيكي.

وقاطرات أعالي البحار وكاسحات الألغام وزوارق حراس السواحل وزوارق الإنقاذ ومروحيات الإنقاذ فضلا عن وحدات الرماة البحريين ووحدات الغطس والأعمال التحت مائية.

كما تم مساندات هذه الوحدات بوحدات جوية ووحدات الدفاع الجوي عن الإقليم.

وأكدت ذات الوزارة، أن التمرين تم إجراءه بإحترافية عالية وبدقة كبيرة كشفت المستوى العالي الذي توصل إليه جشينا.

حيث تم احترام خطة تنفيذ التمرين والتنسيق التام بين مختلف أصناف القوات.

وأوضحت الوزارة، أن هذا التمرين يهدف إلى تقييم مستوى التحضير القتالي للقوات البحرية، على غرار بقية القوات الأخرى، وكذا تأهيل مختلف الوحدات لتنفيذ المهام القتالية الخاصة، فضلا عن تقييم مستوى التعاون والتنسيق ما بين مختلف القوات.