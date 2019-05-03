هذه هي توقعات الطقس أوّل أيام رمضان

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أول أيام رمضان المبارك أجواء مستقرة بعد انقشاع ضباب الصبيحة مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الأحد عودة الإستقرار في الطقس.

بعد الأمطار التي تهاطلت مؤخرا على جل المناطق الشمالية بسبب إضطراب جوي.

مشيرة إلى أن الأجواء ستكون مستقرة يوم الإثنين على أغلب المناطق الشمالية بعد انقشاع الضباب والسحب السفلى.

در جات الحرارة تتراوح ما بين 22 و26 درجة على الولايات الوسطى والغربية وتصل إلى 30 درجة على المناطق الداخلية.

كما أنها تتراوح من 18 إلى 23 درجة على الولايات الشرقية وما بين 30 إلى 38 درجة على الولايات الجنوبية.

أما الأجواء المتوقعة يوم الثلاثاء فستبقى مستقرة بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى، مع درجات حرارة مرتفعة نوعا ما.

لتتراوح مابين 26 إلى 32 درجة على كامل الولايات الشمالية للوطن، وما بين 32 الى 38 درجة على الجنوب وتصل إلى 43 درجة.