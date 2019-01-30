هذه هي توقعات الطقس غدا الخميس

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء متقلبة وغير مستقرة غدا الخميس مع بعض الأمطار المتفرقة على الولايات الشرقية.

وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى من مغشاة إلى غائمة.

بسحب عابرة مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة، على المناطق الساحلية والمناطق الداخلية الوسطى الغربية والغربية.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، وتصل سرعتها 50 كم/سا على المناطق الغربية.