هذه هي شروط إعداد أسئلة البكالوريا

وضع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات شروطا لإعداد أسئلة بكالوريا 2023. من أهمها أن تكون الأسئلة غير منقولة من الحوليات أو من التمارين التي تحتويها الكتب المدرسية.

كما سيتم الأخذ بعين الإعتبار عدم إعادة أسئلة السنوات الماضية.

ويقوم الأساتذة المعنيون بعد الإنتهاء من صياغة الأسئلة، بإرسال المواضيع إلى الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. الذي يقوم بحفظها في مكان يسمى “بنك الانتظار”.

وبعد ذلك، يتم تشكيل لجان تتكون من أساتذة ومفتشين لدراسة المقترحات، حيث تتكون كل لجنة من 5 أساتذة. يترأسهم مفتش أو مفتشين يقومون بدراسة المواضيع في كل مادة على حدى، ليتم في مرحلة لاحقة، جمع عدد المواضيع المقبولة.

كما يمكن قبول أكثر من موضوع في كل مادة. فعلى سبيل المثال يمكن قبول 10 مواضيع في مادة الرياضيات أو مادة العلوم أو المواد الأخرى.

وفي هذه المرحلة، فإن المواضيع التي تجد فيها اللجنة المختصة عيوبا تحتاج إلى تصليح. يتم إعادة إرسالها للأستاذ الذي قام باقتراحها من أجل تعديل النقائص وإعادة إرسالها لضمها إلى قائمة المواضيع المتفق عليها.

وتحرص اللجنة المكلفة بإعداد الاسئلة على أن تكون المواضيع التي كانت أسئلتها متوسطة نوعا ما تتوافق مع مستوى كل التلاميذ، إضافة إلى عدم خروج المواضيع عن البرنامج الدراسي للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

ويتم القيام بعملية القرعة التي على أساسها يتم اختيار المواضيع الخاصة بكل مادة، لأن عملية القرعة هي التي تحدد الموضوع، وبعد اختيار الموضوع بالقرعة وقبل طبعه، يقدم لمفتش المادة الذي يقوم بمراجعته ومراقبة مدى توافقه مع الدروس التي درسها التلميذ في القسم، وبعد الاتفاق يتم طبع الأسئلة التي يمتحن فيها التلاميذ هذه السنة.