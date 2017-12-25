هذه هي شروط وتخصصات مسابقة التوظيف بسلك الجمارك

وضعت المديرية العامة للجمارك شروطا للمتسابقين من أجل الإلتحاق بمسابقة توظيف الضباط وأعوان الرقابة التي ستنظم لسنة 2018.

حيث يجب على المترشح أن لا يقلّ عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة عند تاريخ المسابقة.

أن يكون متحصلا على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والمستوفين بنجاح لسنتين من التعليم أو التكوين في أحد الإختصاصات الآتية.

الإقتصاد الجمركي والجبائي، العلوم القانونية والإدارية، العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية والمالية، علوم التسيير، التخطيط والإحصاء.

بالإضافة إلى العلوم السياسية والعلاقات الدولية، العلوم الإنسانية والإجتماعية، فرع إقتصاد المكتبات والأرشيف، العمل والتنظيم.

فرع علم النفس والعمل، الإتصال والعلاقات العامة، وكذا قانون الأعمال، وأن لا تقل قامة المترشح عن 1.56 متر

أن تكون الحدة البصرية لكلتى العينين معا 15/10 التمتع ببنية جسدية جيدة ومعافى من الأمراض المعدية العقلية أو المزمنة مع القدرة بالعمل في الليل والنهار.

كما سيتم تسديد 300 دينار تمثل حقوق المشاركة.