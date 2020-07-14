هذه هي الولايات التي سجلت أكبر عدد الإصابات بالفيروس في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1028 حالة وفاة، كما أن الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 332 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 14019 حالة.

كما أكد الإحصائيات أن ولاية بسكرة تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها وهران متبوعة بالعاصمة ثم الوادي والمسيلة.

وخلال 24 ساعة الأخيرة شهدت 24 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

بسكرة: + 64

وهران: + 41

الجزائر: +36

الوادي: +30

المسيلة: + 30

بومرداس: +29

قسنطينة +28

تيزي وزو: +26

تبسة: + 23

البليدة: +23

خنشلة: + 19

سطيف: +18

باتنة: +18

تيارت: +17

تيبازة: +14

البويرة: + 17

قالمة: + 12

ميلة: + 11

تلمسان: + 9

أدرار: + 9

عنابة: +6

برج بوعريريج: +6

سكيكدة: + 6

جيجل: + 7