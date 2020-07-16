هذه هي الولايات التي سجلت أكبر عدد الإصابات بالفيروس في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1052 حالة وفاة، كما أن الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 332 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 15107 حالة.

كما أكد الإحصائيات أن ولاية سطيف تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها وهران متبوعة بالعاصمة

وخلال 24 ساعة الأخيرة شهدت 26 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

سطيف: +98

وهران: + 71

الجزائر: +62

قسنطينة +28

البليدة: +25

خنشلة: + 25

ورقلة: +23

أم البواقي: +18

الجلفة: +17

تيزي وزو: +16

بجاية: +15

تبسة: + 15

تيبازة: +14

باتنة: +13

تمنراست: + 13

المسيلة: + 12

تلمسان: + 11

بسكرة: + 9

البويرة: + 9

المدية: + 8

سوق أهراس: + 8

تيارت: +7

الأغواط: +7

قالمة: + 7

نعامة: + 6

مستغانم: + 6