هذه 44 مقاطعة إدارية جديدة التي تم إستحداثها بـ 19 ولاية

ينص مشروع المرسوم الرئاسي الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، على إنشاء أربعة وأربعين مقاطعة إدارية جديدة عبر .

تتوزع هذه المقاطعات الادرارية عبر تسعة عشر ولاية هي الأغواط “آفلو”، أم البواقي “عين البيضاء وعين مليلة”، باتنة “بريكة وآريس ومروانة”، البويرة “سور الغزلان وعين بسام”، تبسة بئرالعاتر والشريعة والونزة”، تلمسان “مغنية وسبدو”.

تيارت “فرندة وقصر الشلالة”، الجلفة “مسعد وعين وسارة”، سطيف “العلمة وبوقاعة وعين ولمان”، سيدي بلعباس “تلاغ وسفيزف وإبن بادريس وٍرأس الماء”، المدية ” قصر البخاري والبرواقية وبني سليمان وتابلاط”، المسيلة “بوسعادة ومقرة وسيدي عيسى”، البيض “الأبيض سيدي الشيخ”.

برج بوعريريج “رأس الوادي”، تيسمسيلت “ثنية الحد”، خنشلة “ششار وقايس وأولاد رشاش”، سوق أهراس “سدراتة وتاورة”، ميلة “فرجيوة وشلغوم العيد وتاجنانت” والنعامة “مشرية وعين الصفراء”.