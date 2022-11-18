هذه شروط توظيف أساتذة مادة الإنجليزية ومعاييرالترقية

حددت الحكومة في قرار وزاري مشترك قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.

وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 76 تحديد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.

ووفقا لذات العدد صدر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1444 الموافق 25 اوت سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والـتـرقـيـة في بعض الــرتـب الخاصة بالـتـربـية الوطنية.

وجاء في مضمون القرار الإحتفاظ بالفروع والتخصصات الخاصة برتبة بالنسبة لأساتدة التعليم الإبتدائي في 3 مواد لغوية وهي: اللغة العربية والفرنسية وكذا الامازيغية.

في حين بالنسبة لأساتدة مادة الإنجليزية للطور الإبتدائي فقد حددت المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية الليسانس في اللغة الإنجليزية ولترجمة من وإلى الإنجليزية.