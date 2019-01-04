هذه هي نوادي كرة القدم التي يشجعها وزراء حكومة أويحيى

طرحت النهار سؤالا خارج عن المألوف على وزارء حكومة أويحيى، حول النوادي التي يشجعونها محليا وعالمياً.

وأكد وزير التعليم العلي والبحث العالمي الطاهر حجار وفائه لإتحاد العاصمة، كما هو الحال لمصطفى بيراف ورئيسة مديرية الرياضة بالعاصمة

فيما رد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب الذي رد بدبلوماسية وأكد تشجيعه لكل النوادي الجزائري، فيما يفضل ريال مدريد وتشيلسي أوروبيا.

فيما أشعلت وزير البيئة فاطمة الزهراء زرواطي الداربي بتشجيعها لمولودية الجزائر، فيما تناصر وزيرة التربية نورية بن غبريط مولودية وهران،

ومن جهته أكّد رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، أنه من محبي نادي ليفربول في إنجلترا، وريال مدريد في إسبانيا.