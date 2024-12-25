هذه تفاصيل القانون الأساسي لمستخدمي الصحة

نشرت وزارة الصحة اليوم تفاصيل أهم النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم عبر حسابها على الفيسبوك ان هذا القانون جاء بأمر من رئيس الجمهورية.

وتضمن القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع اهم النقاط هي كل:

بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين

رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال إختصاصتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى.

الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة. مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة “ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز”.

أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيبن العامين في الصحة العمومية

استفاد سلكي الصيادلة وأطباء الاسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الاسنان.

استفادة الاسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في “الطبيب المرجعي” .

أما بخصوص أسلاك الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية

استفاد المعنيون من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي.

بالنسبة لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية

استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيون من رتبة جديدة في الترقية.

استحداث منصب عالي جديد.

إعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية.

تسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.

أما فيما يخص سلك أعوان التخدير والإنعاش

فقد تم اعتماد “مستخدمي التخدير” كتسمية جديدة، الى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وادراج توظيف منتوج تكوين خريجي “المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير” كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي.

سلك القابلات في الصحة العمومية

استفاد من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية. استحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم.

أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية

استفاد هذه الفئة ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم يمنح امتيازات نوعية لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا.

إعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب.

اسلاك البيولوجيون والنفسانيون العياديون والنفسانيون

إستفادت هذه الفئة في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيون للصحة العمومية.

رتب ترقية جديدة الى جانب مناصب عليا جديدة.

امتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم.

إعادة النظر في تسمية النفسانيون في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح “الأرطفنيون”.

وللإشارة الى استفادة كل مهني القطاع المنتمين للأسلاك السالفة الذكر من:

رفع في الاجور والتعويضاات وضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية اثناء أوبمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية.

كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكام انتقالية للإدماج تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع.

كما ان هناك مشاريع و تصورات على مستوى الوزارة تعتزم اقناع المصالح المختصة لدراستها و هي تخص فئات اخرى التى تعمل في القطاع و التى لها مكانتها في التميز و نجاح انشطة الصحة.

والتي سوف يصوب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل لقطاعنا و يعاد مناقشتها مع كل الحرص لاقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها .