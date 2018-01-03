سجلت هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة العاشرة و 18 دقيقة من صباح الأربعاء بالبليدة.
و حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد حدد مركز هذه الهزة الارتدادية
على بعد 13 كلم جنوب شرق وادي جر.
و حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد حدد مركز هذه الهزة الارتدادية
على بعد 13 كلم جنوب شرق وادي جر.
التعليقات (1)
هذه الهزة ماهي إلا جند من جنود الله تبارك وتعالى و رحمة من عنده سبحانه وتعالى ليذكراننا في معظم الأحيان بأننا قد خرجن عن تعاليم الإسلام وعن السراط المستقيم ولا بد للرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى الهدف الذي خٌلقن من أجله آلى وهو عبادة الله تبارك وتعالى وذالك كما قال سبحانه وتعالى :وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ