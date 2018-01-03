سجلت هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة العاشرة و 18 دقيقة من صباح الأربعاء بالبليدة.

و حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد حدد مركز هذه الهزة الارتدادية

على بعد 13 كلم جنوب شرق وادي جر.