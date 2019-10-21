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 هزة أرضية بشدة 3.7 تضرب الصدوق في بجاية

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 هزة أرضية بشدة 3.7 تضرب الصدوق في بجاية
بقلم م. فيصل

سُجلت مساء اليوم الإثنين على الساعة 17 و47 دقيقة هزة أرضية بقوة 3.7 درجات في الصدوق ولاية بجاية.

وحسب الكراغ فإن مركز الهزة تم تحديده على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة صدوق


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