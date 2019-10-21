 هزة أرضية بشدة 3.7 تضرب الصدوق في بجاية

وحسب الكراغ فإن مركز الهزة تم تحديده على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة صدوق
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سُجلت مساء اليوم الإثنين على الساعة 17 و47 دقيقة هزة أرضية بقوة 3.7 درجات في الصدوق ولاية بجاية.
وحسب الكراغ فإن مركز الهزة تم تحديده على…
عثرت مصالح الحماية المدنية بتبسة، اليوم الإثنين، على جثة شيخ في عقده السادس من العمر.
وقد تم العثور على جثة الشيخ الذي يبلغ من العمر 64…
قدّم 13 منتخبا ببلدية وادي غير ببجاية إستقالتهم رسميا من تسيير المجلس الشعبي البلدي.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الاعضاء 13 سيقدمون إستقالتهم الثلاثاء المقبل رسميا…
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