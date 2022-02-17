هشام العقبي يرد “حسّادين.. وما نولّيش لبطولة المهابل”

ردّ هشام العقبي الناشط في الدرعية السعودي على الانتقادات التي لاحقته رغم احترافه في البطولة السعودية. واصفا إيّاهم بـ “مرضى القلوب”.

وحسب ما اورده العقبي عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” قال “سلام عليكم. أشكركم على المتابعة لكن راني نشوف بعض الصفحات تقول هشام راجع للبطولة الوطنية وإلى بطولة المهابل. نخلي بيت ربي الله يهديكم. ومن يقبل عقاب الدنيا يعني يخرجني من جنة السعودية”.

و أضاف إبن مدينة الحراش الذي لعب لصالح عدد من الاندية منها وفاق سطيف والحراش قبل شد الرحال إلى السعودية “نلعب في قسم في دوري السعودي و ما نوليش. عندما قلت أنه نلعب في زيمبابوي ومانوليش علابالي واش كنت نقول. تحيا السعودية وأفتخر أني جزائري. تحبس هنا”.

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هشام عقبي يكشف سبب إعتزاله اللعب محليا !

أوضح اللاعب هشام عقبي سبب تفضيله بطولة الزيمبابوي على البطولة الجزائرية. والسبب الرئيسي الذي دفعله للإعتزال محليا بالرغم من أنه لا يزال لاعبا شابا.

ونزل العقبي ضيفا على حصة نقاش على المباشر التي يبثها تلفزيون النهار أين كشف عن العديد من النقاط التي تخص مستقبله الكروي قائلا:

“التصريح الذي قمت به بخصوص زيمبابوي كان عفويا، لأنه لا يمكن مقارنة زيمبابوي بالجزائر، لكنني أؤكد لكم من جديد أنني لن ألعب في البطولة المحلية مستقبلا، لانني واجهت نفس المشاكل في كل موسم”.

وأضاف: ” كنت مرغما على التنازل عن 700 مليون في كل موسم، بسبب تماطل الأندية في تسديد الديون”.