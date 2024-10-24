هكذا أصبحت الجزائرية آمال جزار ضابطة في القوات الجوية الأمريكية

نشر الموقع الرسمي للقوات الجوية الأمريكية صورة لأمال جزار، وهي أمريكية من أصل جزائري. حققت “حلمها الأمريكي” بالانضمام إلى القوات الجوية للولايات المتحدة بعد أن تم اختيارها في قرعة التأشيرة.

وجاء في المقال أن المهارة اللغوية لآمال في اللغتين العربية والفرنسية لا غنى عنها. لا سيما أثناء المفاوضات والمهام الحساسة.

تقول آمال: “لطالما كنت مفتونة بالولايات المتحدة”. “عندما حصلت على تأشيرتي، كان علي أن أغتنم الفرصة. لقد تركت حياتي كلها ورائي ودخلت المجهول”.

عند وصولها، وضعت نصب عينيها بسرعة الانضمام إلى القوات الجوية بسبب التوازن بين العمل والحياة والفرص والهيكل.

بعد التدريب العسكري الأساسي، ذهبت آمال جزار إلى التدريب الفني للتخصص في التعاقد. وهو المجال الذي يتماشى مع حبها لحل المشكلات.

لقد شعرت بالرضا في محطة عملها الأولى، قاعدة نيلس الجوية، نيفادا، لكنها كانت تعلم أن لديها المزيد لتقدمه.

وقالت جزار “أردت أن يعرف سلاح الجو أن لدي مهارات أخرى. لقد اختبرت كفاءتي في عدة لغات، بما في ذلك العربية والفرنسية، على أمل أن تكون مفيدة في يوم من الأيام”.

أوضحت قائلة: “لا يتعلق الأمر فقط بالتحدث باللغة. بل يتعلق بتكوين رابطة مع الشخص الذي تتواصل معه. خاصة عندما تفهم خلفيته الثقافية. هذا يجعل كل شيء أكثر سلاسة ويساعد في إنجاز المهام بكفاءة أكبر”.

وحدثت إحدى الحالات المهمة عندما تأخرت شحنات البريد والإمدادات. لكن معرفة جزار باللغة العربية والفروق الثقافية ساعدت في حل المشكلة.

تذكرت: “لو لم أتحدث لغتهم وفهمت عقليتهم، فربما لم يتم حل المشكلة بهذه السرعة”.

لم يكن حلها السريع لقضية الجمارك حدثًا معزولًا. لقد أوضحت كيف تلعب مهاراتها اللغوية دورًا حاسمًا في إنجاز مهمة القوات الجوية.

وقال المقدم آدم بيكر، مدير مركز القيادة الوطنية للقوات الجوية 378: “بينما تستمر في الخدمة. تجسد مهارات أمل الفريدة وتفانيها روح الحلم الأمريكي”. “لقد بدأ الأمر بحظ الفوز باليانصيب ثم تطور إلى مهنة في الخدمة - بناء الجسور بين الثقافات، وإلهام الآخرين، وإنجاز المهمة.”