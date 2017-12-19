هكذا احتفل “البارصا” باليوم العالمي للغة العربية

احتفل نادي برشلونة الإسباني، باليوم العالمي للغة العربية الذي وافق أمس الإثنين 18 ديسمبر وشارك جماهيره العربية في هذه المناسبة.

ودعا النادي الكتالاني عبر صفحته الرسمية على “تويتر“، جماهيره للاحتفال معهم وغرّد: “نتمنى أنّ تشاركونا احتفالنا باليوم العالمي للغة العربية”.

كما نشر أيضا عدة تغريدات باللغة العربية، بأسماء لاعبي الفريق ونشر صورة لقميص لنجم البارصا ليونيل ميسي باللغة العربية.

وفي المقابل نشر الموقع الرسمي للفريق، أسماء اللاعبين باللغة العربية، ومن يرغب في مشاهدة قميص لاعبه المفضّل بالعربية عليه اختياره لنشره.

ويحظى برشلونة بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وأراد من خلال هذه الخطوة أنّ يُشارك جماهيره العربية بهذه المناسبة.