هكذا تعامل زغماتي مع رسالة مجهولة حين كان قاضيا في سطيف

أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن الشكوى والرسائل مجهولة المصدر آفة غزت المجتمع.

وقال “أنا التحقت في سلك القضاء سنة 1981 كانت الرسائل تتهاطل علينا من كل ناحية ولم نكن ندري ما نفعله بها”

وأشار أن إشكال الرسائل المجهولة حقيقة، ولكن علينا أن نحتاط، خاصة بالنسبة لقاضي النيابة.

وأضاف “أما اذا تضمنت الرسالة تفاصيل مدققة ومعلومات تبدو جدية ومنطقية ومتسلسلة، هنا النيابة تسعى الى فتح تحقيق ابتدائي، والذي يكشف ان كانت الرسالة مؤسسة ومحتواها جدي او بلاغ كيدي”.

وروى زغماتي حادثة تلقيه رسالة مجهولة حين كان قاضيا في سطيف، محررة باللغة الفرنسية.

وقال لي محرر الرسالة ” إن امرأة دفنت وماتت مقتولة ولم تمت موتا طبيعيا”.

وأضاف ” بعد 20 يوما من وفاة المرأة قمنا باستخراج جثة المرأة وتشريحها، واستخرج الطبيب الشرعي العيار الناري الذي تم به قتل الضحية”.

وأشار أنه تم فتح تحقيق، وبعد تحريات حثيثة، عثر على الجاني، وتم حبسه وأخذ كل ذي حق حقه.