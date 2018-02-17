هكذا تفاعلت النقابات مع تصريحات أويحيى

إعتبر النقابيون ورؤساء المنظمات تصريحات الأمين العام للأرندي احمد اويحيى بالإستفزازية، بعد خرجته إلى ولاية بسكرة بقبعة الوزير الأول.

وقال أويحيى لدى نزوله بولاية بسكرة: “لن نتسامح مع دعاة الفوضى”.

وجاءه الرد من من النقابيون ورؤساء المنظمات بأن تصريحاته إستفزازية.

وأعتبر المنسق الوطني للمجلس الوطني للأساتذة التعليم العالي “عبد المالك عزي” تصريحات الوزير الأول إستفزازية وبأننا نعمل عملنا النقابي ولسنا دعاة للفوضى.

كما إعتبر المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية “جهيد حريش” بأن تصريحات الوزير الأول ستزيد من الوضع تعفنا.