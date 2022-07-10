هكذا تمت الإطاحة برئيس فرقة شرطة قضائية بتيزي وزو تخصص في الابتزاز

عالجت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو، يوم الخميس المنقضي، قضية جد خطيرة، تدخل في إطار قضايا الفساد، وتصلح لأن تكون “سيناريو” لأفلام “المافيا”، بطلها ضابط شرطة قضائية برتبة ملازم أول، رئيس فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة “بوغني”، وهي المنطقة المعروفة بانتشار المحرمات والممنوعات، بما فيها الأسلحة النارية، وحتى أنها معبرها وكذا المخدرات والدعارة بأنواعها، ناهيك عن انتشار أوكار ومحلات بيع وتعاطي المشروبات الكحولية، ويتعلق الأمر بالمتهم الموقوف المدعو “ح.د”، البالغ من العمر 45 سنة، المنحدر من منطقة “بني دوالة”.

المتهم استعمل “فيديوهات” لتعاطي مخدرات وخمور وممارسة الدعارة لمساومة ضحاياه

القضية وحسب ما استقته “النهار” من جلسة المحاكمة، والتي أتت إضرارا بالضحيتين في عقدهما الرابع من العمر، “ب.ع.ا” صاحب وكالة لكراء السيارات، وشريكه فيها ابن عمه “ب.ي”، صاحب حانة ومحل بيع المشروبات الكحولية تقع خارج “بوغني”، كانت عندما راح الضحيتان ضحية ابتزاز الشرطي وتهديده لهما بزجهما في السجن وتوريطهما بعد حصوله على “فيديو” يظهر أحدهما وهو يتعاطى “الكوكايين” في إحدى السهرات الماجنة في حانته، حيث هدده بنشره في مواقع التواصل.

وحضر الضحيتان إلى جلسة المحاكمة مطالبين بواسطة دفاعهما رفع مبلغ التعويض في هذه القضية التي عالجتها المفتشية الجهوية لشرطة الوسط في البليدة.

وكيل الجمهورية التمس تشديد العقوبة

وتبين من خلال التحقيقات، أنه بتاريخ 21 ديسمبر 2019 وعلى الساعة الحادية عشرة ليلا، قام المتهم الشرطي بالاتصال هاتفيا بالضحية الثاني، واستدعاه إلى مكتبه بمقر الشرطة، بعدما أخبره أن هناك إجراء قضائيا ضده، وهناك قام بانتزاع هاتفه قبل أن يرجعه، وبعد تفتيشه عثر في جيبه على أزيد من 27 ألف دينار استولى عليه الضابط، وقال له إنه سيحقق إن كان مزورا، خصوصا أن تلك الأوراق النقدية من فئة 200 دج و 500 دج كانت جديدة، على حد قول الضحية في جلسة المحاكمة، ومن ثمة أخبره أن بحوزته “فيديو” يخصه بـتعاطي “الكوكايين”، وأنه سيدخله السجن.

وفي اليوم الموالي، أرسل له المتهم الثاني وتحدث معه من هاتف هذا الأخير، وقال له إنه سيورطه في قضية سيُحكم عليه فيها بأربع سنوات حبسا، وفي اليوم الثالث، طالب منه الشرطي مقابل ذلك “الفيديو” مبلغ 200 مليون سنتيم، ولما رد عليه الضحية أنه يحوز على 150 مليون سنتيم، طلب منه منحه سيارته.

وبعد التماس ممثل النيابة رفع عقوبة المتهمين إلى عشر سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، قررت القاضي النطق بالحكم الأسبوع المقبل.