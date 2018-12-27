هكذا تم توزيع ميزانية التسيير في قانون المالية 2019

وقع مساء اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية 2019 بمبلغ قدره 4.954.47 مليار دج لتغطية نفقات التسيير.

وهذا مقابل 4.584.46 مليار دج سنة 2018.

حيث تم توزيع توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات كما يلي :

فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات. (الارقام بين قوسين تشير الى أرقام قانون المالية 2018 ). الوحدة : مليار دج :

رئاسة الجمهورية : 8.22 عوض 7.86 مليار دج

مصالح الوزير الاول : 4.49 عوض 4.45 مليار دج

الدفاع الوطني : 1.230 عوض 1.118.3 مليار دج

الداخلية والجماعات المحلية 418.4 عوض 425.57 مليار دج

الشؤون الخارجية : 38.06 عوض 35,21 مليار دج

العدالة : 75.86 عوض 74.54 مليار دج

المالية : 86.98 عوض 86.82 مليار دج

الطاقة : 50.8 عوض 50,8 مليار دج

صناعة ومناجم : 4.72 عوض 4.61 مليار دج

الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : 235.29 عوض 211.81 مليار دج

المجاهدين : 224.96 عوض 225.17 مليار دج

الشؤون الدينية والاوقاف : 25.28 عوض 25.24 مليار دج

التجارة : 18.38 عوض 19.98 مليار دج

الموارد المائية : 14.14 عوض 14.01 مليار دج

البيئة والطاقات المتجدد: 2.13 عوض 2.13 مليار دج

الاشغال العمومية والنقل : 49.96 عوض 25.98 مليار دج

السكن والعمران والمدينة : 16.28 عوض 16.62 مليار دج

التربية الوطنية : 709.55 عوض 709.55 مليار دج

التعليم العالي والبحث العلمي : 317.33 عوض 313.33 مليار دج

التكوين والتعليم المهنيين : 46.84 عوض 46.84 مليار دج

العمل والشغل والضمان الاجتماعي : 153.7 عوض 154.01 مليار دج

السياحة والصناعات التقليدية: 3.2 عوض 3.15 مليار دج

الثقافة : 15,28 عوض 15.27 مليار دج

التضامن الاجتماعي : 67.38 عوض 67.38 مليار دج

العلاقات مع البرلمان : 0.23 عوض 0.23 مليار دج

الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات : 398.97 عوض 392.16 مليار دج

الشباب والرياضة: 35.46 عوض 35.23 مليار دج

الاتصال : 21 عوض 20.7 مليار دج

البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال : 2.31 عوض 2.34 مليار دج

المجموع الفرعي : 4.276.3 عوض 4.109.48 مليار دج

التكاليف المشتركة : 678.18 عوض 474.98 مليار دج

المجموع : 4.954.47 عوض 4.584.46 مليار دج.