هكذا حاولت عصابة استغلال طن من بقايا الدّجاج الفاسد لصناعة “الماكيّاج”

أفلحت وحدة شرطة العمران و حماية البيئة التّابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية البويرة.

في الإطاحة بعصابة تضمّ شخصين كانا بصدد استغلال بقايا الحيوانات الفاسدة لتصنيع بها مواد التجميل.

ومكّنت العملية من حجز و إتلاف 944 كلغ من البقايا الحيوانية غير الصالحة للاستعمال.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 23 أفريل الجاري، حين تلقت عناصر وحدة شرطة والعمران وحماية البيئة معلومات مؤكدة.

مفادها وجود شاحنة من نوع كيا بيضاء اللون متوقفة بأحد شوارع مدينة البويرة تنبعث منها روائح كريهة جدا.

على الفور تنقل عناصر الفرقة إلى عين المكان أين قاموا بمراقبة وتفحص المركبة والتأكد من صحة المعلومة.

وبتكثيف التحريات لمعرفة صحاب السيارة تمكن رجال الشرطة من تحديد هويته، يتعلق الأمر بالمدعو/ د، ع 54 سنة.

الذي تم ضبطه رفقة شريكه يقومان بتوضيب 60 صندوق بلاستيكي بوزن 944 كلغ من أرجل الدجاج الفاسدة داخل المركبة.

وأثبتت الخبرة الطبية للطبيب البيطري المعاين للمحجوزات، أن الأخيرة فاسدة وعليه تم حجزها وتحويلها إلى مركز الردم التقني للنفايات.

أين تمّ التخلص منها، علما أن هذه المحجوزات كانت موجهة لاستخدامها في استخراج مواد التجميل.