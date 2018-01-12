حاول “مادري” أخطر بارونات تهريب السّجائر والمخدّرات بوهران، تهريب حوالي 3 أطنان من المخدّرات داخل صفائح البّيض، على متن شاحنة تبريد.

إلى منطقة عين صالح، مستعملا أحد الناقلين الخواص، إلا أن العملية تم إحباطها على مستوى حاجز أمني بمنطقة حاسي رمل.

حيث تمّ حجز الكمية محل التّهريب، وتوقيف السائق و6 أشخاص شركائه.

وتفيد أوراق الملف الذي تحوزه ” النهار أونلاين”، أنه وإثر معلومات مؤكدة، وردت مصالح الأمن بتاريخ 10 جانفي 2013.

مفادها قيام شبكة إجرامية منظمة مختصة، المتاجرة بالمخدرات بنقل كمية معتبرة من هذه السموم، من ولايتي تلمسان ووهران، نحو الجنوب.

الشرقي للبلاد على متن شاحنة تبريد، وعلى إثره تم نصب كمين محكم بمنطقة “بوزير” بالقرب من حاسي رمل، وتم توقيف.

المركبة المشبوهة “إيزوسي” وعلى متنها السائق المدعو”ب .مجاهد”، وبعد تفتيشها ضبط أنها محملة بحوالي 2 طن و950 كلغ من المخدرات.

كانت مموهة بكمية من صفائح البيض، وصرح المشتبه فيه “مجاهد” عند استجوابه، أنه في عام 2012 تعرف على شخص.

يدعى “بن دواد” بشاطئ “كورولار” بوهران وخلال شهر نوفمبر اتصل به ليخبره أن له صديق تاجر في البيض يبحث.

عن سائق شاحنة، لنقل شحنات كبيرة الى مستودع بمدينة عين صالح مقابل مليون ونصف مليون سنتيم، مع تأمين مصاريف السفر.

وبتاريخ 29 ديسمبر اتصل به مجددا ليحدد له موعد مع التاجر، والتقاه في اليوم الموالي، أين أجرى مكالمة هاتفية.

مع تاجر البيض، ليخبره هذا الأخير أن الشحنة جاهزة على متن شاحنة مركونة بالمنطقة الصناعية بمنطقة “شطيبو”،وهو ما تم فعلا.

حيث تسلم المتهم “مجاهد” وثائق المركبة وهاتف نقال من شخص مجهول، للتواصل مع صاحب الشحنة، مخبرا إياه بأن شخصا سوف.

يكون في انتظاره في مدينة “عين صالح”، وقبل الانطلاق سلمه مبلغ 18 ألف دج، مضيفا المتهم أن ” بن دواد”.

أمره بأخذ مسلك “غليزان” وليس مسلك “فرندة” فرفض ذلك، كما اتصل به أيضا مستقبل الشحنة مطالبا منه شحن المركبة بالوقود.

واستمرّت الإتصالات إلى غاية منطقة “عين الذهب”، إلى غاية توقفه بمدينة “أفلو” لتناول الفطور، وهو ما استاء له التاجر “داوود”.

وبعد بلوغه ولاية غرداية اتصل به الشخص المجهول، لمواصلة السير إلى غاية منطقة “بريان” وبعد قطع مسافة 70 كلم.

أخبره بأنه سوف يتوقف لأخذ قسط من الراحة، غير قبل ذلك وحين وصوله منطقة ” بوزبير” بحاسي رمل اعترض طريقه.

حاجز أمني فتم توقيفه وتوصّلت التحريات مع المتهم الموقوف تحديد هوية أحد مهربي السجائر والمخدرات عبر حدود تمنراست، ويدعى “مادري”.

واسمه الحقيقي “ب، بن يحي” فتم توقيفه في 9جانفي 2013، واعترف بعلاقته ب” بن دواد” منذ 10 سنوات.

لمّا كان يتاجر في التمر، وتم تقديم الأطراف أمام نيابة محكمة الأغواط، وتم توجيه الإتهام إليهم ويتعلق الأمر بكل من.

“ب، مجاهد”،”ب،حسان”، ” ب،بن يحي” ،”س، بن دواد”، “م،العيد”، “ت، سالم” و” ذ،محمد” من أجل جناية استراد ونقل وبيع المخدرات.

وتسيير وتنظيم وتمويل نشاطها من طرف جماعة إجرامية، في انتظار مثولهم أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء الشهر المقبل.