سدّدت جماهير النادي الصفاقسي التونسي، الغرامة المفروضة على ناديها من الإتحاد التونسي لكرة القدم بطريقة إستثنائية، تعبّر عن رفضها للعقوبة.

وكان الإتحاد غرم النادي الصفاقسي 4 آلاف دينار تونسي، بسبب ترديد جماهيره لهتافات ضد وديع الجريء رئيس الإتحاد.

واتفقت جماهير الصفاقسي على جمع الغرامة، بنقود معدنية، لتقديمها للرابطة في أكياس، مما يتطلب ساعات عديدة لحساب المبلغ.

من جهة أخرى، وافقت السلطات الأمنية على حضور 1200 مشجعًا فقط من جماهير الصفاقسي في مباراته أمام الإفريقي اليوم الأربعاء.

كما تعتبر المواجهة التي تأتي في إطار الجولة الـ13 والأخيرة من مرحلة الذهاب “كلاسيكو” الدوري التونسي.