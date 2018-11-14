هكذا سيصبح الباك إبتداءا من 2020 بعد إعادة تنظيمه

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة إعلامية خلال الأيام القادمة، قصد شرح للمجتمع مشروع إعادة تنظيم البكالوريا، الذي من المرتقب دخوله حيز التنفيذ إبتداء سنة 2020.

و أوضحت الوزيرة لـ وأج، أن الحملة الإعلامية حول مشروع إعادة تنظيم البكالوريا، سيتم إطلاقها خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2018/2019، لشرح محتواه للمجتمع.

وأشارت ذات المسؤولة، إلى تنظيم موائد مستديرة و ندوة بإشراك جميع الفئات في هذا النقاش بهدف صياغة مقترحات.

كما تطرقت بن غبريت، إلى تسجيل إجماع مع الشريك الإجتماعي، حول تقليص أيام الإمتحان من خمسة أيام إلى ثلاثة من أجل راحة التلميذ، حسب الوزيرة.

وكشفت ذات المتحدثة، إلى أن مادتي التربية الإسلامية و التاريخ معنيتان بالإمتحانات الكتابية للبكالوريا.

وفي المواد الأخرى سيدرج بعضها في التقييم المستمر إبتداء من السنة الثانية ثانوي مع الموازنة الضرورية بين المواد.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه الحملة و هذا النقاش المفتوح على المجتمع يهدفان إلى الإعلام من أجل الشروع في إعادة تنظيم البكالوريا إبتداء من دورة 2020.