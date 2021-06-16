هكذا علق مانشستر سيتي على العطلة التي يقضيها محرز في اليونان

الرياضة
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هكذا علق مانشستر سيتي على العطلة التي يقضيها محرز في اليونان صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

علق اليوم الأربعاء الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على العطلة التي يقضيها النجم الدولي الجزائري رياض محرز بجزيرة ميكونوس اليونانية الساحرة.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز وهو يستمتع بعطلته وعلق عليها بعبارة:”ملك الجدعنة.. ساحر العرب يستمتع بعطلته عن طريق “لوك” جديد!”، في إشارة لصبغ قائد المنتخب الوطني لشعره باللون الأصفر.

يُذكر أن صاحب الرجل اليُسرى السحرية متواجد بجزيرة ميكونوس اليونانية رفقة صديقته تايلور وارد وكذا عائلتها الكبيرة وشقيقه.


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